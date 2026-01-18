БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Думите на 2025: Евро, безобразие и протест

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

„Евро“ с 42,5%, „безобразие“ с 32,8 на сто и „протест“ с 25,1% от гласовете са знаковите думи за 2025-а за България.

Това показва вотът на хората в традиционното проучване „Думи на годината с „Как се пише?“.

На четвърта позиция, само на половин процент от „протест“, е „волейбол“, а на следващите места се нареждат „мършляк“, „джен зи“, „когато па-“, „главно Д“, „бюджет“ и „локали“.

Някои от думите са части от по-големи изрази, които лесно се подразбират – „Кой разпореди това безобразие?“, „държава с главно Д“ и др.

Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите.

Във финалната анкета всеки можеше да гласува за три думи и изрази, които са белязали 2025-а, а медийният анализ отново е предоставен от системата за глобален медиен мониторинг Sensika.

Неизненадващо думата, която е отбелязана и в двете класации, е „евро“.

„Двете големи теми на изминалата година намериха своето логично отражение. Първата е присъединяването ни към еврозоната. Втората – протестите, изпъкна в самия край на 2025-а – този факт заедно с взривната им сила се оказаха решаващи за високия резултат на „безобразие“ и „протест“, смятат д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на изследването.

#думи на 2025 #безобразие #евро #протест

