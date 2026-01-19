БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По света
Хакнаха иранската телевизия и пуснаха клипове със съобщения на Пахлави

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Властите обявиха, че от тази седмица достъпът до интернет в Иран постепенно ще се нормализира

От тази седмица достъпът до интернет в Иран постепенно ще се нормализира, обявиха властите в Техеран. Достъпът до мрежата в страната беше прекъснат без предупреждение на 8 януари на фона на призиви за антиправителствени протести, потушени с голяма сила.

Хакери удариха държавната телевизия и излъчиха речи на американския президент Доналд Тръмп и сина на последния ирански шах Реза Пахлави, който призова към бунт. Случаят се възприема като пореден знак за отслабването на режима.

По официални данни жертвите при потушаване на тридневните демонстрации са над 5000, включително 500 от силите за сигурност. Някои от най-сериозните размирици са били в областите, населявани от кюрди в Северозападен Иран. Кюрдска правозащитна организация, базирана в САЩ, съобщава, че повечето наранявания на протестиращи са причинени от изстрели със сачми в лицето и гърдите.

#напрежение в Иран #Иран

