"Гранична полиция" пресече опит за контрабанда на марихуана за около 5,5 млн. евро

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:40 мин.
"Гранична полиция" пресече опит за контрабанда на марихуана за около 5,5 млн. евро
Опит за контрабанда на близо 700 кг марихуана за около 5,5 млн. евро е предотвратен на граничния контролно-пропускателен пункт "Лесово". Това съобщиха на брифинг в Областната дирекция на МВР в Ямбол от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Агенция "Митници" и Окръжната прокуратура.

"Това е най-голямото до момента залавяно количество марихуана от откриването на ГКПП "Лесово" през 2005 година", каза началникът на митническия пункт Илия Илиев.

Наркотичното вещество е установено на 16 срещу 17 януари при специализирана операция на ГДБОП и Агенция "Митници". Марихуаната е била укрита във 1186 вакуумирани пакета в дървени плоскости в камион, пътуващ от България за Турция. Предстои експертиза, но вероятно става въпрос за висококачествен хибриден сорт марихуана с високо съдържание на тетрахидроканабинол, каза зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.

"Шофьорът е български гражданин на 55 години, от Шуменско. Към момента преценяваме все още съпричастността му към превозвания товар, съдейства за разследването, няма предишни криминални прояви", каза окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

По случая е образувано досъдебно производство. Престъплението предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 20 000 лв. до 100 000 лева, допълни Дойчев.

