В близките дни предстои съществено затопляне

В близките дни ще се повишават и минималните, и максималните температури, по-съществено в края на седмицата.

Още днес беше малко по-топло. След минус 9° вчера, днес най-ниската максимална температура е минус 6°, измерена отново в Разград. В София, след минус 2° вчера, днес температурата следобед почти достигна 0°.

Положнителни са температурите на места в Южна България.

Утре областите с предупреждение за ледено време намаляват. Отрицателни ще останат дневните температури вече главно в северната половина от страната.

Ще бъде предимно слънчево с максимални температури от минус 2 до плюс 6°, в София – вече градус над нулата. Ще духа слаб източен, по Черноморието – силен северен вятър.

Минималните температури обаче и утре в цялата страна ще бъдат отрицателни, между минус 12° и минус 3°, в Софи – около минус 9°, по Черноморието от минус 4 до минус 6°. Слабо повишение на температурите предстои и в планините, където ще бъде предимно слънчево, с умерен източен вятър.

Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от минус 9° на Мусала и Тодорка до минус 6° на Черни връх.

Под влиянието на обширен антициклон, в централните райони в Европа ще бъде слънчево. Дъжд ще вали в северните части от Британските острови, където температурите ще се понижават. Слаби превалявания от дъжд и сняг ще има в Южна Гърция. Значителни валежи от дъжд и гръмотевична дейност се очакват на Апенините.

Причината – средиземноморски циклон, който ще окаже влияние на времето и в нашата страна.

У нас в сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България.

В източната част от Горнотракийската низина ще вали дъжд и там има условия за образуване на поледици. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици в Източна България.

В петък и събота ще бъде облачно и мъгливо, но без съществени валежи. Повишението на температурите ще продължи.