БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Запази
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд. Държавният глава обяви новината вчера в обръщение към народа в деня, в който се навършват точно 4 години от полагането на клетвата му за втория мандат.

"Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", каза Радев.

В обръщението си Румен Радев даде заявка за участие в предсрочните избори с думите, че се кани да промени статуквото. Оставката на президента ще стане факт, след като тя бъде констатирана от КС. Според Конституцията при оставка на президента, длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата. Това ще стане след като Илияна Йотова положи клетва пред парламента.

Решението на Румен Радев да напусне президенството предсрочно е безпрецедентно в политическата история на страната.

#оставката на президента #КС #оставка #президент #Румен Радев

Водещи новини

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Намаляват областите с код жълто за ледено време във вторник Намаляват областите с код жълто за ледено време във вторник
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия? След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия?
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Правната комисия ще продължи с разглеждането на Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93 години
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ