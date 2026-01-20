Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд. Държавният глава обяви новината вчера в обръщение към народа в деня, в който се навършват точно 4 години от полагането на клетвата му за втория мандат.

"Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", каза Радев.

В обръщението си Румен Радев даде заявка за участие в предсрочните избори с думите, че се кани да промени статуквото. Оставката на президента ще стане факт, след като тя бъде констатирана от КС. Според Конституцията при оставка на президента, длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата. Това ще стане след като Илияна Йотова положи клетва пред парламента.

Решението на Румен Радев да напусне президенството предсрочно е безпрецедентно в политическата история на страната.