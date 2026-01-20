БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Намаляват областите с код жълто за ледено време във вторник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Минималните температури в цялата страна ще бъдат отрицателни, между минус 12° и минус 3°, в София - около минус 9°, по Черноморието от минус 6° до минус 4°, но отрицателни ще останат дневните температури вече главно в северната половина от страната и максималните ще бъдат от минус 2 до 6°, в София - около градус над нулата. Ще е предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток.

Над Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще има значителна ниска облачност. Ще духа умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 3° до 5°. Температурата на морската вода е от 6° до 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра - около минус 6°.

В сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България и Предбалкана.

Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток и температурите в Източна България ще се повишат при което снегът в в източната част от Горнотракийската низина ще премине в дъжд и там има условия за образуване на поледици. Минималните температури ще бъдат 8° и минус 3°, а максималните - от минус 1° до 4°.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици на места в Източна България. Повишението на температурите ще продължи.

В петък и събота ще духа умерен югоизточен вятър и затоплянето ще продължи. Облачността ще е значителна, на места в Дунавската равнина ще е мъгливо. Съществени валежи не се очакват.

#прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
4
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
5
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
6
Сняг, дъжд и поледици в сряда

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Времето

Ще има валежи от дъжд, но ще отслабват и спират
Ще има валежи от дъжд, но ще отслабват и спират
Валежи от дъжд и сняг и опасност от поледици Валежи от дъжд и сняг и опасност от поледици
Чете се за: 02:05 мин.
Сняг, дъжд и поледици в сряда Сняг, дъжд и поледици в сряда
Чете се за: 03:00 мин.
Затопляне и валежи от дъжд и сняг през следващите дни Затопляне и валежи от дъжд и сняг през следващите дни
Чете се за: 02:57 мин.
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
6376
Чете се за: 01:55 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
5967
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега? Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп няма да налага мита заради Гренландия Тръмп няма да налага мита заради Гренландия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Усещане за студ: Човешката физика и мразовитото време
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Повече права за пътуващите в самолети гласува Европейският парламент
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ