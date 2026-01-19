Поскъпва зоната за платено паркиране в Карлово

Двойно поскъпна цената на синята зона в Карлово. До този момент платеното паркиране струваше 1 лв. за час, а от 1 януари вече е 1 евро.

Увеличението е гласувано от Общинския съвет през декември. Основният мотив е, че цената не е била променяна от въвеждането на синята зона преди девет години.

Голяма част от табелите в зоната вече са с новите тарифи, а паркоматите работят само с евро. Платените места в града са 240, а регистрираните автомобили близо 10 000.