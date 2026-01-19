Поскъпва зоната за платено паркиране в Карлово

Двойно поскъпна цената на синята зона в Карлово. До този момент платеното паркиране струваше 1 лв. за час, а от 1 януари вече е 1 евро.
Увеличението е гласувано от Общинския съвет през декември. Основният мотив е, че цената не е била променяна от въвеждането на синята зона преди девет години.
Голяма част от табелите в зоната вече са с новите тарифи, а паркоматите работят само с евро. Платените места в града са 240, а регистрираните автомобили близо 10 000.
д-р Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово: "Когато въведохме преди 9 години, един час беше един лев, след девет години и три пъти увеличение на минималната работна заплата, той става 1 евро. Хората, които работят в зоната, получават точно такива заплати. Няма как с един лев на час ние да обезпечим тяхното заплащане. Няма нищо спекулативно. Който не желае да ползва платено паркиране или му се вижда тази цена висока, просто не ползва тези зони."