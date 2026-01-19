България става водеща страна в подводното културно наследство

България става водеща страна в сферата на подводното и световното културно наследство. Министърът на културата Мариан Бачев и генералният директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани подписаха в Париж споразумение, с което Центърът за подводна археология в Созопол официално придобива статут на Институт за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море и Долен Дунав.

Новият Институт ще играе ключова роля в изграждането на мрежи от експерти за управление и опазване на подводното културно наследство, както и за противодействието на незаконния трафик на ценности.

Българската национална телевизия подготвя филм за разкритията на подводните археолози. "В търсене на потънали светове" ще се излъчи следващата сряда, от 21.20 ч., филм от поредицата "В кадър".