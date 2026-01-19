Центърът за подводна археология в Созопол минава под егидата на ЮНЕСКО

България получи изключително високо международно признание в областта на културното наследство. Министърът на културата Мариан Бачев и генералният директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани подписаха в централата на ЮНЕСКО в Париж споразумение между Република България и ЮНЕСКО, с което Центърът за подводна археология (ЦПА) в Созопол официално придобива статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, съобщиха от Министерството на културата.

Церемонията се състоя непосредствено след подписването на Меморандум за сътрудничество между Центъра за подводна археология и ЮНЕСКО от директора на ЦПА д-р Найден Прахов и помощник-генералния директор за култура на ЮНЕСКО Ернесто Отоне. На официалното събитие присъстваха заместник-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов, извънредният ни и пълномощен посланик във Франция, Н. Пр. г-жа Радка Балабанова-Рулева, г-жа Искра Ангелова, заместник-постоянен представител на България в ЮНЕСКО.

"Подписването на Споразумението между Република България и ЮНЕСКО и определянето на Центъра за подводна археология като категория 2 институт под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море и Долен Дунав допринася за утвърждаване на позицията на България като водеща държава в сферата на подводното и световното културно наследство. В същото време то насърчава започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти, обучения на заинтересовани лица в опазването на подводното наследство, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Черноморския регион, както и от други региони. Институтът ще играе ключова роля в напредъка на устойчивото управление на културното наследство, грамотността, свързана с изследванията на океаните, както и научното сътрудничество. Това постижение е ярък пример за силата на обединените усилия на българските институции, науката и дипломацията и за последователната държавна политика в подкрепа на културното наследство. То издига международния авторитет на България, утвърждава страната ни като надежден и предпочитан партньор на ЮНЕСКО и я поставя сред водещите държави, които с професионализъм, научна експертиза и дългосрочна визия не само опазват, но и активно развиват, популяризират и споделят отговорността за световното културно наследство", посочват от министерството.

Новият Институт за подводно наследство ще играе ключова роля в развитието на международното научно сътрудничество, в изграждането на мрежи от експерти, в обученията на специалисти и в прилагането на устойчиви политики за управление и опазване на подводното културно наследство. Той ще допринася активно и за противодействието на незаконния трафик на културни ценности чрез засилен мониторинг и защита на подводните археологически обекти.

„Днешният ден е исторически за България. Подписването на това Споразумение е признание за дългогодишния труд, експертизата и авторитета на българските учени и специалисти в областта на подводната археология“, подчерта министърът на културата Мариан Бачев.

Той изрази благодарност към ЮНЕСКО, Комитета за световно наследство, Центъра за световно наследство и консултативните органи към Комитета за тяхната последователна подкрепа към България: „Благодарни сме, че усилията на всички нас се увенчаха днес с подписването на Споразумението и Меморандума, с които Центърът за подводна археология в Созопол получава нов, още по-висок международен статут“.

Министър Бачев подчерта, че отношенията с ЮНЕСКО са дългосрочен приоритет за България:

„Нашата страна активно подкрепя дейността на Организацията и се стреми да допринася максимално за нейното успешно функциониране във всички сфери“.

Той отбеляза личната ангажираност и лидерската роля на Ернесто Отоне в подкрепа на българското културно наследство, както и неговите многократни посещения в България през последните години.

В заключение министърът отправи специална благодарност към екипите на Министерството на културата, Министерството на външните работи и на Центъра за подводна археология в Созопол.

Споразумението за Института за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО ще бъде валидно за период от осем години. То е силен знак за доверието, което международната общност гласува на България, както и за отговорността, която страната ни поема в опазването на културното наследство не само на Черноморския регион, но и в глобален мащаб.