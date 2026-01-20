Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур

Фермери от цяла Европа, включително България, се събират днес пред ЕП в Страсбург, за да протестират срещу търговското споразумение между ЕС и страните от Меркосур - Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.



Европейските селскостопански производители смятат, че споразумението е несправедливо и ще доведе до нелоялна конкуренция.

Официалното подписване на споразумението беше в събота в Парагвай. За да може обаче то да влезе в сила, ЕП също трябва да го одобри. В сряда ЕП ще гласува дали споразумението да бъде предадено на Съда на ЕС с искане той да се произнесе относно съвместимостта на правните текстове с договорите на ЕС.