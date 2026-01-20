БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия?

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Разпространението на грипа в страната продължава. И в Бургас предстои обявяване на грипна епидемия. Така областта е третата, след Варна и Добрич, в която ще се въведат противоепидемични мерки. Те влизат в сила от 22 януари и ще важат до края на месеца.

Решението беше взето на заседанието на областния противоепидемичен щаб в града вчера. Уениците ще преминат на онлайн обучение, прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите. Преустановяват се и свижданията в болниците.

Междувременно във Варна грипната епидемия е удължена с още една седмица. Така мерките там ще са в сила до 26 януари. Висока остава заболеваемостта в още няколко области в страната, като Силистра, Хасково, Ямбол, Габрово и Перник.

