След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия?

Разпространението на грипа в страната продължава. И в Бургас предстои обявяване на грипна епидемия. Така областта е третата, след Варна и Добрич, в която ще се въведат противоепидемични мерки. Те влизат в сила от 22 януари и ще важат до края на месеца.

Решението беше взето на заседанието на областния противоепидемичен щаб в града вчера. Уениците ще преминат на онлайн обучение, прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите. Преустановяват се и свижданията в болниците.

Междувременно във Варна грипната епидемия е удължена с още една седмица. Така мерките там ще са в сила до 26 януари. Висока остава заболеваемостта в още няколко области в страната, като Силистра, Хасково, Ямбол, Габрово и Перник.