Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически форум в Давос

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Разговорите за световните кризи се пренасочва към Давос, където се провежда Световният икономически форум. След няколко часа председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще произнесе реч, в която се очаква да отговори на заплахите на американския президент за налагане на нови мита заради Гренландия.

Украйна също е сред основните теми на форума. Очаква се американската делегация да проведе отделни разговори с екипите не Украйна и Русия. Според медийни публикации специалният пратеник на Путин – Кирил Дмитриев ще разговаря със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнер.

Кулминацията на форума е утре, когато Доналд Тръмп ще произнесе реч в Давос. Миналата година той не присъства, а участва само чрез видеоконферентна връзка.

