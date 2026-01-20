БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Масови протести в САЩ заради първата годишнина от втория мандат на Тръмп

Биляна Бонева
Масови протести в САЩ заради първата годишнина от втория мандат на Тръмп
Масови протести се организират днес в Съединените щати заради първата годишнина от втория мандат на Доналд Тръмп като президент на Съединените щати. Планирани са над 600 демонстрации в цялата страна.

За 1 година външната политика на Съединените щати претърпя много обрати. По негово нареждане Вашингтон се оттегли от много международни организации и споразумения. Тръмп инициира търговска война, която промени международната финансова система. Освен това той нареди военни операции срещу Иран, Сирия, Нигерия и Венецуела, като венецуелската акция завърши с арестуването на Николас Мадуро.

Американският президент заплаши и с превземане на Гренландия. Във вътрешен план, неговите политики доведоха до разполагането на федерални служители в Съединените щати, което предизвика масови демонстрации.

