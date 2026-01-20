БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни

Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
Дъжд, сняг и поледици ни очакват в следващите дни. Това обясни в "Денят започва" Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.

Слънчево време ни очаква днес, но и много ниски температури. По-ниски в Северна България, в североизточните райони сутрешните температури са стигнали до минус 14 градуса.

"Днес от югозапад започва увеличение на облачността, чак към края на деня. Така, че слънцето ще има време да повиши температурите. Максималните ще са между минус 1 и плюс 4 градуса."

Метеорологът обясни, че има вдигнат сахарски пясък в атмосферата. И той заедно с въздушната маса ще се пренася към Балканския полуостров.

През следващите дни предстои затопляне.

"Ще се доближим до климатичните норми към края на седмицата за януари. Което не означава, че ще е много топло, но все пак ще се затопли. Този циклон ще донесе валежи в нашата страна, има валидни предупреждения за поледици в южната част от страната. Снегът ще премине в дъжд през следващото денонощие, т.е. утре. Очаква ни една по-сериозна обстановка, при която и значителни валежи ще има в Рило-Родопската област. А през следващите една седмица, 10 дни, значителни валежи ще има в много райони в Южна България и в Източна България."

#прогнозата за времето #времето #поледици #сняг #дъжд #новини в Метрото

