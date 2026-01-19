След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти"

След повече от 30 години граничният преход "Рудозем - Ксанти" ще бъде отворен за преминаване утре. Новината съобщи на пресконференция днес областният управител на Смолян Захари Сираков.

Церемонията за откриване на пътя от границата към Ксанти се организира от гръцките партньори от област Източна Македония и Тракия.