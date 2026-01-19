БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев ще направи обръщение към българския...
Чете се за: 00:15 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти"

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
След 30 г. очакване: Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти"
След повече от 30 години граничният преход "Рудозем - Ксанти" ще бъде отворен за преминаване утре. Новината съобщи на пресконференция днес областният управител на Смолян Захари Сираков.

Церемонията за откриване на пътя от границата към Ксанти се организира от гръцките партньори от област Източна Македония и Тракия.

Захари Сираков - областен управител на Смолян: "Утре от 10.45 ч. от страна на областния управител на Източна Македония и Тракия ще проведат и ще организират процедурата по откриването на пътната отсечка, като в тази връзка и във връзка с шенгенските разпоредби надяваме се утре на обяд да може гражданите на България и Гърция да преминават свободно през Беломорския проход."

Инж. Недко Кулевски - кмет на Рудозем: "Това ще бъде от изключителна полза не само за община
Рудозем, а и за цялата област. Убеден съм, че това ще даде един икономически тласък за нашата област и затова беше изключително важно това нещо да се случи."

ЕС подготвя контрамита в отговор на заплахата на Тръмп
ЕС подготвя контрамита в отговор на заплахата на Тръмп
Невиждан от 60 г. студ скова Румъния, живакът падна до -21° Невиждан от 60 г. студ скова Румъния, живакът падна до -21°
Чете се за: 02:30 мин.
Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля само за мира Тръмп: Вече не се чувствам длъжен да мисля само за мира
Чете се за: 03:02 мин.
Росен Желязков: Ние сме солидарни с испанския народ Росен Желязков: Ние сме солидарни с испанския народ
Чете се за: 00:50 мин.
МВнР: Няма данни за загинали или пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания МВнР: Няма данни за загинали или пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания
Чете се за: 01:12 мин.
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ) 39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.

Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Президентът Радев ще направи обръщение към българския народ тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са да се изплатят със задна дата през февруари
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ) 39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Центърът за подводна археология в Созопол минава под егидата на ЮНЕСКО
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Опитва ли се Тръмп да замени ООН със "Съвета за мир" в Газа?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Невиждан от 60 г. студ скова Румъния, живакът падна до -21°
Чете се за: 02:30 мин.
По света
