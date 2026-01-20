Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с фалшиви 100 евро

Мъж плати сметката си за вода с фалшиви 100 евро.

Задържан е и втори съпричастен, а откритите фалшиви банкноти са общо пет.

Инкасатор на ВиК Берковица е подал сигнал, че жител на с. Замфирово е заплатил сметката си за вода с фалшива евробанкнота.

При проведените оперативно-издирвателни мероприятия от служители на РУ-Берковица е установен извършителя на деянието, който направил пълни самопризнания и е задържан за срок до 24 часа в РУ - Берковица.

В хода на работа по случая от полицията задържали и втори съпричастен мъж, в което са открити други три неистински банкноти с номинал по 100 евро.

По-късно разследващите попадат и на още една банкнота, която откриват в брата на същото лице.

Така общият брой фалшиви евробанкноти по този случай стават пет.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл.244, ал.1 от Наказателния кодекс.

Задържани са двама, а трето лице, в което също е намерено фалшиво 100 евро, е предал банкнотата с протокол.

Работа по случая продължава РУ-Берковица, под надзора на Окръжна прокуратура Монтана.