БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:22 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с фалшиви 100 евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Задържан е и втори съпричастен, а откритите фалшиви банкноти са общо пет

Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с фалшиви 100 евро
Слушай новината

Мъж плати сметката си за вода с фалшиви 100 евро.

Задържан е и втори съпричастен, а откритите фалшиви банкноти са общо пет.

Инкасатор на ВиК Берковица е подал сигнал, че жител на с. Замфирово е заплатил сметката си за вода с фалшива евробанкнота.

При проведените оперативно-издирвателни мероприятия от служители на РУ-Берковица е установен извършителя на деянието, който направил пълни самопризнания и е задържан за срок до 24 часа в РУ - Берковица.

В хода на работа по случая от полицията задържали и втори съпричастен мъж, в което са открити други три неистински банкноти с номинал по 100 евро.

По-късно разследващите попадат и на още една банкнота, която откриват в брата на същото лице.

Така общият брой фалшиви евробанкноти по този случай стават пет.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл.244, ал.1 от Наказателния кодекс.

Задържани са двама, а трето лице, в което също е намерено фалшиво 100 евро, е предал банкнотата с протокол.
Работа по случая продължава РУ-Берковица, под надзора на Окръжна прокуратура Монтана.

#сметка за вода #100 евро #фалшиво евро #Монтана

Последвайте ни

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
2
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Удължават грипната епидемия във Варна
3
Удължават грипната епидемия във Варна
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
4
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Испания потъва в траур
5
Испания потъва в траур
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
6
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: Регионални

Гребният канал на Пловдив замръзна, увеличиха охраната
Гребният канал на Пловдив замръзна, увеличиха охраната
Спират водата в части на София - вижте къде Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 01:45 мин.
Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти", който е връзката между Родопите и Беломорието Отварят граничния преход "Рудозем - Ксанти", който е връзката между Родопите и Беломорието
Чете се за: 02:07 мин.
Седем коня изгоряха при пожар в историческия комплекс „Фанагория“ във Варна Седем коня изгоряха при пожар в историческия комплекс „Фанагория“ във Варна
Чете се за: 00:30 мин.
Кръгла маса във Варна обсъди бъдещето и ремонта на Аспаруховия мост Кръгла маса във Варна обсъди бъдещето и ремонта на Аспаруховия мост
Чете се за: 03:37 мин.
Засилват сутрешния филтър и дезинфекциите в детските градини в Бургас Засилват сутрешния филтър и дезинфекциите в детските градини в Бургас
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

58% от левовете в обращение са изтеглени
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с фалшиви 100 евро Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Снежен апокалипсис парализира Камчатка (ВИДЕО) Снежен апокалипсис парализира Камчатка (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ