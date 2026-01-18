БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 02:52 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Превръща ли се градът в столицата на фалшивото евро?

В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Слушай новината

Полицията в Монтана разследва нови фалшиви 100 евро.

Жена на 20 години е платила пицата си, доставена след поръчка до адрес в квартал “Кошарник” , с фалшиви 100 евро.

Поредният случай е от вчера 17 януари.

Първоначално доставчикът на пица не се усъмнил и взел банкнотата без притеснение.

Малко по-късно разглеждайки детайлно парите се усъмнил, че може да са фалшиви и подал сигнал на телефон 112.

Преди пристигането на полицията, доставчикът на пица се върнал на адреса и тогава му било заплатено с друга банкнота с номинал от 100 евро, а тези, които подозирал върнал.

От полицията извършили разпит и било образувано досъдебно производство по чл. 244 от Наказателния кодекс.

При проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител на престъплението е жена на 20 години от град Монтана.

Същата доброволно предала фалшивите 100 евро, с които била платила първоначално за поръчката от пицарията на доставчика.

Работата по случая продължава в РУ-Монтана.

Почти ежедневните случаи на открити фалшиви евробанкноти в Монтана станаха повод за коментари в социалните мрежи, че градът се е превърнал в столицата на фалшивото евро.

#100 евро #фалшиво евро #Монтана

Последвайте ни

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
2
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Почина актьорът Иван Несторов
3
Почина актьорът Иван Несторов
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
4
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Президентска партия?
5
Президентска партия?
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
6
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
3
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Регионални

Васил Терзиев: 9000 улични лампи са подменени в София през миналата година
Васил Терзиев: 9000 улични лампи са подменени в София през миналата година
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат ледените дни? Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат ледените дни?
Чете се за: 02:15 мин.
НСИ стартира ежегодното изследване на бюджетите на домакинствата НСИ стартира ежегодното изследване на бюджетите на домакинствата
Чете се за: 03:05 мин.
Мръсен въздух в София тази сутрин Мръсен въздух в София тази сутрин
Чете се за: 00:52 мин.
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ) Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
Столичната община продължава работата по сметопочистването Столичната община продължава работата по сметопочистването
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност" Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер Политически коментари за евентуален политически проект на президента и за нов служебен премиер
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Скенери за изборите – какво представляват устройствата?
Чете се за: 02:52 мин.
Политика
Първа реакция на Николай Младенов на поста върховен представител за...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Нова студена вълна обхвана България – до кога ще продължат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ