В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро

Полицията в Монтана разследва нови фалшиви 100 евро.

Жена на 20 години е платила пицата си, доставена след поръчка до адрес в квартал “Кошарник” , с фалшиви 100 евро.

Поредният случай е от вчера 17 януари.

Първоначално доставчикът на пица не се усъмнил и взел банкнотата без притеснение.

Малко по-късно разглеждайки детайлно парите се усъмнил, че може да са фалшиви и подал сигнал на телефон 112.

Преди пристигането на полицията, доставчикът на пица се върнал на адреса и тогава му било заплатено с друга банкнота с номинал от 100 евро, а тези, които подозирал върнал.

От полицията извършили разпит и било образувано досъдебно производство по чл. 244 от Наказателния кодекс.

При проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител на престъплението е жена на 20 години от град Монтана.

Същата доброволно предала фалшивите 100 евро, с които била платила първоначално за поръчката от пицарията на доставчика.

Работата по случая продължава в РУ-Монтана.

Почти ежедневните случаи на открити фалшиви евробанкноти в Монтана станаха повод за коментари в социалните мрежи, че градът се е превърнал в столицата на фалшивото евро.