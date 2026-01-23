Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев

В 10:00 часа започна заседанието на Конституционния съд, който разглежда подадената от президента Румен Радев оставка. Докладчик по делата е председателката на съда Павлина Панова.

Все още решението за прекратяването на мандата на президента Румен Радев не е обявено. Очакваното решение буди интерес и защото то ще е първото такова в историята на сега действащата Конституция. И тук ще видим каква практика ще постанови Конституционния съд.

Дали на основание чл. 97, ал.1, т.1 ще прекрати мандата на президента Румен Радев и ще приеме автоматизъм в действието на Котституционната норма на чл. 97, ал 3, т.е., че с приемането на оставката вицепрезидента Илияна Йотова автоматично всъпва в длъжността президент до края на мандата или в решението си изрично ще обяви, че на основание чл. 97, ал. 3 в длъжността президент встъпва вицепрезидента Илияна Йотова. Все още не знаем кога Конституционният съд ще обяви своето решение. В днешното заседание, освен Конституционно дело №3, образувано във вторник с подаването на заявлението на Румен Радев за прекратяване на мандата му, се разглеждат и още няколко дела. Предположенията са, че до 15.00 часа решението на конституционните съдии ще бъде факт.

Конституция на Република България

Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред Конституционния съд;

(3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

След 9 години в ролята на държавен глава, Румен Радев излиза от "Дондуков" 2.

