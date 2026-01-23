БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през януари

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Най-драстично е поскъпването при доматите, краставиците, картофите и пилешкото месо

поскъпнали стоките малката потребителска кошница януари
Снимка: БГНЕС
Умерено нарастване на месечна база на цените на стоките от малката потребителска кошница, отчитат от КНСБ. Продуктите в нея могат да се купят за 58,80 евро. А изменението спрямо декември миналата година е малко над 1%.

Най-драстично е поскъпването при доматите, краставиците, картофите. Освен при зеленчуците лек ръст има и при охладеното пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Увеличение спрямо декември има и при кафето и минералната вода, а бензинът запазва цената си.

От КНСБ отчитат, че спрямо месец юни нарастването на цените на продуктите от малката потребителска кошница е с 3,6%. За периода краставиците бележат ръст от близо 62%. В малките търговски обекти цените на някои стоки продължават да са по-ниски спрямо големите вериги.

А цените на едро и дребно продължават да са със сериозни отклонения. В България наблюдаваме едни от най-високите цени на продуктите спрямо Европейски съюз.

Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения на КНСБ: "Какво прави впечатление - има нарастване, само декември спрямо януари има нарастване, което е с 0,75 евроцента. Ако продължи този ръст, то инфлацията ще излезе извън пределите на прогнозираната."

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Цялата малка кошница в България продължава да е с 10 евро по-скъпа от тази в Румъния и с 6 евро от Хърватия, при положение, че заплатите у нас са по-ниски."

От КНСБ отчитат и нарастване на цените на фризьорските и таксиметровите услуги, както и на охраняемите паркинги.

#потребителска кошница #поскъпване #цени

