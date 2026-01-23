БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс

Милена Кирова
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Депутатите трябваше да гласуват окончателно новите изборни правила

Снимка: БТА
Отново провал на пленарното заседание на Народното събрание днес. След три проверки на кворума, депутатите така и не започнаха работа.

И днес опозицията не се регистрира. Отсъстваха и петима от ГЕРБ, един от "ДПС - Ново начало" и 9 от "БСП - Обединена левица". Така до второ четене на изборните правила отново не се стигна. От ИТН казаха, че са направили всичко възможно да има честни избори. Припомниха, че поискали от ПП-ДБ да подпишат декларация за изчистване на "мъртвите души" от избирателните списъци в началото този парламент, те я подписали, но не удържали на думата си. От ПП-ДБ определиха като неграмотно предложението на ИТН за изготвяне на избирателните списъци по последното преброяване на НСИ. Смятат, че това би довело до повече "мъртви души" в списъците. Избори колкото се може по-скоро – затова пък настояват от “Възраждане”. Според МЕЧ, Борисов е дръпнал петима депутати де не се регистрират от страх.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "На следващите избори вие ще гледате всички, както и ние, всичко онова, което гледахме на последните избори, което се случваше в секционните комисии: надписване, унищожаване на бюлетини, драскане, невалидни бюлетини, пренаписване на протоколи, съмнения за фалшификации в сегашните машини. В началото на тоя парламент ние поискахме от тях да подпишат декларация, която е ръцете ми за изчистване на избирателните списъци от "мъртви души". Думата на ПП-ДБ не струва нищо и не им пука нито за държавата, нито за гражданите."

Божидар Божанов, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Предложението на ИТН, за съжаление, както много техни предложения, се оказа неграмотно. НСИ, МРРБ и ние им дадохме достатъчно аргументи, че това ще създаде повече проблеми, че всъщност може да създаде нови "мъртви души". И затова нашето предложение между първо и второ четене, което не подкрепиха и което е в съответствие с подписаната от нас декларация е хора, които нямат валидни лични карти и които не са заявили издаване на нови, да не попадат в избирателните списъци."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Няма нищо по-хубаво от един такъв подобен провал, така или иначе самото НС е провал и смятам, че ако беше тръгнало да гласува нещо подобно, вкарано изключително арогантно, нагло, в последния момент със среднощни гласувания, щеше да се стигне до ексцесии. Хубавото е, че очевидно и в самото разпадащо се управляващо мнозинство няма единомислие по този въпрос."

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "Това се случва от страха на Борисов – 5 - 6 човека ги е дръпнал да не влизат в зала и от това, че в БСП може би след като падна правителството има някакво разцепление. Следващата седмица не трябва да влиза кодекс въобще в дневен ред, но тука виждаме наглостта на ИТН и на Тошко като за мен те форсират кодекса."

снимки: БТА

От ПП-ДБ настояват преди ратификация на документа за присъединяване към Съвета за мир да се произнесе Конституционният съд за преценка на съответствието с изискванията на Конституцията.

#51-о Народно събрание #изборни правила #липса на кворум #промени в Изборния кодекс

