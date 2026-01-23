БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почина писателят Калин Терзийски. Тъжната вест съобщи неговият брат Светослав Терзийски в профила си във Фейсбук.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. Завършва Медицинския университет в София, специалност психиатрия. Работи за няколко години като психиатър в болница "Св. Иван Рилски" в Нови Искър.

В началото на 2000 г. прекратява медицинската си кариера и посвещава времето си изцяло на писане, журналистика, радио и телевизия.

Терзийски е автор на поезия, проза и романи, сред които "Има ли кой да ви обича", "Любовта на 35-годишния мъж", "Алкохол" и "Лудост". Творчеството му разглежда човешката психика, личните борби, любовта и социалните теми, като умело съчетава искреност и хумор.

През 2011 г. писателят е отличен с престижната Европейска награда за литература за сборника си "Има ли кой да ви обича", което му осигурява международно признание и преводи на произведенията му в други страни.

Според литературни критици стилът на Терзийски е личен и автобиографичен, със силен акцент върху вътрешния свят на героите и социалните парадокси. Писателят често използва литературата като инструмент за изследване на човешките слабости и екзистенциални въпроси.

