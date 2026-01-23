Постепенно затопляне, но и все по-трайни мъгли

След мъгливото начало на деня в цялата страна, с изключение на планините, в следобедните часове в повечето райони видимостта ще се подобри, но в Северна и Източна България мъглите ще се задържат почти през целия ден и там температурите следобед ще бъдат от 0° до 2°. В останалата част от страната максималните ще бъдат от 4° до 10°, в София – около 8°, на морския бряг – от 5° до 7°. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните източни райони.

Утре минималните температури ще бъдат още малко по-високи, в сравнение с тази сутрин, от минус 3° в Североизточна България до плюс 3° в югозападните части от страната, в София – около нулата, по Черноморието - между 2° и 6°. В по-голямата част от страната през целия ден ще се задържи мъгливо и облачно с временно подобрение на видимостта в часовете след обяд. За разлика от минималните, максималните температури ще бъдат по-ниски от днес, между 1° и 6°, в София - около 4°, по Черноморието, където също ще бъде предимно облачно и мъгливо, от 7° на север до 9° на юг.

В планините ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад. Ще бъде предимно слънчево, с повече облаци в следобедните часове.

В неделя максималните температури в по-голямата част от страната ще се повишат, с изключение на районите с трайни мъгли. На отделни места в Западна България са възможни слаби валежи от дъжд и в северозападните райони от страната, където температурите ще останат около нулата, ще има условия за поледици.

В понеделник на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-значителни в Южна България, а в северозападните райони остава опасността от поледици. Във вторник валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и в сряда ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен южен вятър и температурите ще бъдат високи за края на януари.