След блокадата: Поледицата в Русе изпрати над 120 души в болниците

123-ма пациенти с различни травми са пострадалите след падане за последните 24 часа в Русе. Това е равносметката на двете болници в града. 113 са сигналите получени на спешния телефон 112 заради поледицата, която успя да блокира Русе. Извънредната ситуация наложи обявяването на неучебен ден в четири общини в областта.

Близо 200 служители обработват тротоарите срещу обледеняването в Русе. Общината въведе превантивни мерки, които ще важат само днес.

инж. Никола Лазаров, зам.-кмет на Община Русе: "Общественият транспорт на територията на град Русе е абсолютен безплатен за гражданите и гостите на града. Допълнителна превантивна мярка – денят е обявен за неучебен. Всички общински паркинги са безплатни."

Въпреки, че обработката на улици и тротоари в Русе продължи и през нощта, тази сутрин придвижването на пешеходците продължава да е с повишено внимание.

Петър Петров: "Вчера аз паднах, дъщеря ми падна и се нараних. Тук ме боли кръстът. Днес трябва да е учебен ден, днес е разтопено. Много опасно беше вчера." – Вчера трябваше да бъде, защото днес вече се върви. То е само за децата. Не можеш да отидеш до работа – ни с кола, ни пеша. То беше страшна работа.

Освен в Русе, учениците от общините Сливо поле, Бяла, Две могили и село Обретеник също остават по домовете си.

Драгомир Драганов, областен управител на Русе: "Във всички населени места на територията на Русенска област има ток, вода. Няма бедствено положение, така че хората трябва да бъдат спокойни. Не се очаква ледоход. Само в лиманите, където са двете пристанища, има лед, където се разбиват. Обстановката е спокойна."

Проходими и обработени срещу леда са и основните пътища от републиканската пътна мрежа в областта.