Принц Хасан от Йордания пред БНТ: Как да се отдръпнем от ръба на пропастта?

Тази вечер от 21:00 ч. по БНТ 1 в предаването „Панорама“ гледайте специално интервю на Бойко Василев с бившия престолонаследник на Йордания принц Хасан бин Талал.

Принцът, роден през 1947 г., е 42-ри потомък на пророка Мохамед, син на крал, брат на крал и чичо на днешния йордански крал, Абдулла. Той е един от най-влиятелните мислители в Близкия изток и автор на книги – за палестинския въпрос, Йерусалим, исляма и дори за християнството в арабския свят.

Сред темите на интервюто са Газа, близкоизточният проблем, диалогът между религиите и културите, проблемите на лидерството в днешния свят. Принц Хасан използва като метафора книгите на писателката с български произход Капка Касабова. И коментира въпроси, които са го интересували цял живот – човешкото достойнство, мирът, диалогът и това, което нарича „трансхуманност“: човечност, която надхвърля границите.

„Как можем да се отдръпнем от ръба на пропастта, от който всички сме се надвесили?“, пита йорданският принц пред „Панорама“: „От ръба на силата, конфронтацията и омразата? Как, ако не се върнем към значението на човека и човешкото достойнство?“.

Хасан бин Талал е патрон на десетки организации и инициативи, посветени на мира, науката, екологията и човешкото достойнство. Съавтор на доклад на ООН за нов глобален хуманитарен ред. Играе поло, управлява хеликоптер и има черен колан и пети дан по таекуондо.

