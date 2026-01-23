Владимир Димитров - Майстора платил на музата си баба Верка с картина

Интересна история, свързана с картина на Владимир Димитров - Майстора. Пред БНТ я разказва уредникът в къщата музей на големия български художник в село Шишковци. Платното се пази в семейството на Кирил Иванов. На него е запечатан образът на майка му, когато е едва на 7 години. А модел на Майстора е била и бабата на Иванов. С него разговаря Николай Янев.

Майстора живее и твори в кюстендилското село Шишковци над 26 години, като в него създава едни от най-хубавите си картини. Бабата на Кирил - Верка Виячева, е доста рисувана от него.

Кирил Иванов, уредник в къща музей "Владимир Димитров - Майстора", с. Шишковци: "Майстора е плащал на моделите си. И понеже доста пъти баба Верка му е позирала, Майстора е дължал някакви пари."

По думите на Кирил художникът е имал други разходи и тогава не е разполагал със средства.

Кирил Иванов, уредник в къща музей "Владимир Димитров - Майстора", с. Шишковци: "Нарисувал тази картина и един ден идва и казва на баба ми: "Верко, ето ти тази картина, да си изплатя дълговете, това, което дължа, заедно с лихвите, със забавянето." Семейна снимка - това е баба Верка Виячева, това е моят дядо Кирил Виячев, агрономът, това е Тина Виячева. - БНТ: Вашата майка? - Моята майка."

Майката на Кирил присъства и в друга картина на художника, на която са изобразени деца от Шишковци.

Неговата баба Верка доживява до 94-годишна възраст. Част от платната, на които е изобразена, са в частни колекции в САЩ. Други са в галерии в различни градове у нас.

Кирил Иванов, уредник в къща музей "Владимир Димитров - Майстора", с.Шишковци: "Това е в Смолян оригиналът. Този оригинал - ето я баба Верка - е в Казанлък. Това нещо - Верка Виячева, е в частна колекция. Национална художествена галерия - ето я баба Верка, картината се казва "Семейство".

Образът на Верка Виячева присъства и в логото на Кюстендилската художествена галерия.

Кирил Иванов, уредник в къща музей "Владимир Димитров - Майстора", с.Шишковци: "Това е пак картина, рисувана от Майстора - модел – Верка Виячева - моята баба."

Кирил Иванов работи в къщата музей на художника в Шишковци от 7 години. По думите му броят на посетителите с годините се увеличава.

"И много добро впечатление прави, че когато идват чужденци, те идват подготвени, те са прочели предварително за Майстора", добавя той.

На 1 февруари в Художествената галерия в Кюстендил и в Шишковци ще отбележат 144 години от рождението на художника. На честванията ще присъства и Боянка Аракчиева. Тя също е модел на Майстора. Нарисувана е в картината "Момиче с ябълки".