ИЗВЕСТИЯ

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Десислава Апостолова

ЕС изрази сериозни съмнения относно Съвета за мир на Доналд Тръмп, към който България се присъедини вчера в Давос. След неформалната среща на върха на лидерите от общността в Брюксел, председателят на Европейския съвет Антонио Коща обяви, че съмненията на европейците са свързани с устава, обхвата, управлението и съвместимостта на Съвета за мир с ООН.

Освен България Унгария беше единствената друга държава от ЕС, която се присъедини към Съвета за мир. Всяка страна сама преценява, обявиха от Европейската комисия.

Европейският съюз вижда в Съвета за мир на Доналд Тръмп конкурент на Организацията на обединените нации и опит за нейното дублиране. Затова по-голямата част от страните от общността благодариха на Тръмп за поканата за участие, но учтиво я отклониха.

Педро Санчес, премиер на Испания: "Този ​​съвет е извън рамките на Организацията на обединените нации и не включва Палестинската администрация. Бъдещето на Газа, бъдещето на Западния бряг, нека не забравяме бъдещето на Палестина като цяло трябва да се определя от палестинците. Бъдещето на мирното и сигурно съвместно съществуване с Израел трябва да се определя от Израел и Палестина в процес на диалог и в съгласие с решението за двеге държави."

Европа има редица съмнения, свързани със Съвета за мир на Тръмп.

Антонио Коща, председател на Европейския съвет: "Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в устава на Съвета на мира, свързани с неговия обхват, управление и съвместимост с Устава на ООН. Готови сме да работим съвместно със САЩ по прилагането на всеобхватния мирен план за Газа, като Съветът на мира изпълнява мисията си като преходна администрация, в съответствие с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН."

От Европейската комисия също потвърдиха, че Уставът на ООН е основата на международния ред.

Ануар Ел Аноуи, говорител на ЕК: "Нека да повтаря, че за ЕС е от съществено значение, че Уставът на ООН е в основата на международния ред. Този устав е сърцето на международното право и на колективната сигурност и е внедрен в Договорите на Европейския съюз."

От Еврокомисията отказаха да коментират индивидуалното присъединяване на България и Унгария с думите, че всяка държава решава за себе си. Урсула фон дер Лайен също е получила покана да се присъедини от името на целия ЕС, но след общата позиция след срещата на върха няма очаквания това да се случи.

Междувременно с пост в социалната си мрежа Доналд Тръмп оттегли поканата си към Канада за участие в Съвета за мир, който според него е "най-престижният съвет на лидери, сформиран някога".

