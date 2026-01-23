Министерството на образованието и науката съобщи, че междусрочната ваканция няма да бъде удължавана. Учебният график засега остава непроменен. Министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев обясни, че междусрочната ваканция е само един допълнителен почивен ден за учениците и не се планират промени.

Поради грипа обаче училищата в няколко области временно са преминали към онлайн обучение, като решенията се взимат индивидуално според броя на заболелите деца. Здравните власти следят ситуацията, като обичайно в края на януари има повече болни, но за момента няма нужда от по-дълга ваканция.