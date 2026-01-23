Румен Радев напусна президентската институция

Днес в 16:00 часа се състоя церемонията по освобождаването на поста, с която Румен Радев официално напусна президентството. Той беше изпратен от парадния вход на сградата от вицепрезидента Илияна Йотова.

След решението на Конституционния съд, Йотова поема функциите на държавен глава. До тази ситуация се стигна след обръщението на Радев към нацията по-рано тази седмица от „Дондуков“ 2, в което той обяви оставката си.

Изявлението беше направено 9 години след първата му клетва като президент през януари 2017 г. и след началото на втория му мандат през 2021 г.