Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Румен Радев напусна президентската институция

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
Днес в 16:00 часа се състоя церемонията по освобождаването на поста, с която Румен Радев официално напусна президентството. Той беше изпратен от парадния вход на сградата от вицепрезидента Илияна Йотова.

След решението на Конституционния съд, Йотова поема функциите на държавен глава. До тази ситуация се стигна след обръщението на Радев към нацията по-рано тази седмица от „Дондуков“ 2, в което той обяви оставката си.

Изявлението беше направено 9 години след първата му клетва като президент през януари 2017 г. и след началото на втория му мандат през 2021 г.

