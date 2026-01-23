БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Новините 23.01.2026 г.

Чете се за: 05:07 мин.
Акценти за деня:

У НАС

Румен Радев напусна президентската институция

Днес в 16:00 часа се състоя церемонията по освобождаването на поста, с която Румен Радев официално напусна президентството. Той беше изпратен от парадния вход на сградата от вицепрезидента Илияна Йотова.

Междусрочната ваканция няма да бъде удължавана

Министерството на образованието и науката съобщи, че междусрочната ваканция няма да бъде удължавана. Учебният график засега остава непроменен. Министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев обясни, че междусрочната ваканция е само един допълнителен почивен ден за учениците и не се планират промени.

В Софийския университет се пази една от най-ценните колекции от средновековни ръкописи у нас

Центърът за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съхранява близо 800 средновековни ръкописа, като най-старите от тях датират от IX век.

СВЯТ

В Токио се проведе конкурс по ораторско майсторство на български език

В столицата на Япония, Токио, се проведе третият конкурс по ораторско майсторство на български език. В него участваха хора, които обичат българския език и България.

Ватиканът запечата Светата врата на базиликата „Свети Петър“, а ключът ти беше зазидан в стената

С ритуал, който се прави от векове, в Ватикана беше запечатана Светата врата на базиликата „Свети Петър“, с което приключи Светата Юбилейна година на Католическата църква.

Британският военноморски флот тества автономен хеликоптер

Кралските военноморски сили на Великобритания проведоха първи полет на своя първи автономен хеликоптер в пълен размер, наречен “Proteus”. Машината е предназначена за високорискови мисии, включително морско наблюдение и откриване и проследяване на подводници.

Фестивалът „Зимни светлини“ превърна лондонски квартал в огромна галерия от светлини

Фестивалът „Зимни светлини“ се завърна за своето десето издание в квартал Канари Уорф, превръщайки го в галерия от светлини. Представени са 16 светлинни инсталации от артисти от различни държави.

В Давос беше представена огромна скулптура, която събира изкуството и науката на едно място

В Давос беше представена 7-метровата скулптура „Мънки Рок“ на главната алея. За пръв път толкова голямо произведение на изкуството е в центъра на срещата на Световния икономически форум.

В испанско село коне прескачаха огньове по време на традиционен зимен празник

В Сан Бартоломе де Пинарес, северозападно от Мадрид, около 100 коня прескачаха огньове по време на традиционен обред. Събитието се провежда ежегодно в навечерието на Деня на Св. Антоний, покровител на животните в Испания.

СПОРТ

Лудогорец падна с 0:1 срещу Рейнджърс

Българският шампион Лудогорец загуби с 0:1 като гост от Рейнджърс (Глазгоу) в мач от Лига Европа. След тази загуба на Лудогорец ще му бъде по-трудно да продължи напред в турнира.

България отвя Турция на Световното първенство по хокей на лед за младежи

България победи Турция с 6:1 на Световното първенство по хокей на лед за младежи в София. Българският национален отбор до 20 години постигна убедителна победа в Зимния дворец на спорта, като вратарят Георги Миланов беше избран за играч на мача.

Мексиканка се готви да стане първата жена от страната си в ски бягането на Олимпиадата

Мексиканската състезателка по ски бягане Регина Мартинес се готви да стане първата жена от страната си в тази дисциплина на Олимпийските игри. Тя разказва, че е открила спорта, когато се премества в Минесота, САЩ, за да учи медицина.

Германия представи рекорден отбор за Зимните олимпийски игри

Германия представи рекорден отбор от 183 спортисти за Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 г. Възможно е групата да стане с един или двама повече ако бъдат дадени допълнителни квоти. Отборът включва 85 жени и 98 мъже, а най-големият подотбор са двата състава по хокей на лед с общо 48 състезатели.

