ИЗВЕСТИЯ

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Състезателките по художествена гимнастика със синдром на Даун участваха на турнира „Олимпия 74“

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Гимнастичките демонстрираха много добри съчетания и постигнаха резултати.

Гимнастичките със синдром на Даун участваха на турнира „Адриана Дунавска“
Снимка: Федерация адаптирана физическа подготовка
Състезателките по художествена гимнастика със синдром на Даун участваха в международния турнир „Олимпия 74“ в зала "София".

Гимнастичките, част от Федерацията по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков, бяха водени от треньорките от КХГ Левски-Триадица Ивета Иванова и Виктория Георгиева и от треньорката на Слънчев свят Петя Монева. Те демонстрираха много добри съчетания, а постигнатите резултати са обнадеждаващи за предстоящото световно първенство.

С първи места се отличиха Андреа Ангелова (топка, девойки младша възраст), Михаела Рангелова (топка, девойки старша възраст), Василена Богданова (обръч и топка, жени) и Томислава Стоянова (бухалки, жени). Втори места заеха Диляна Попова (топка и обръч, жени) и Аника Касабова (обръч, жени), а трети - Томислава Стоянова (топка, жени) и Ивана Кирилова (обръч, жени).

Съдийките оценяваха изпълненията според специално изготвения правилник за състезания на спортисти със синдром на Даун. Това бе първото официално състезание, на което се прилага този правилник, след специалния курс за съдии по художествена и спортна гимнастика, проведен в края на 2025 година.

Домакините от „Олимпия 74“ наградиха участничките с призове и подаръци. Екипът на Левски-Триадица подари на гимнастичките плюшени мечета, връчени от Мариана Пищалова, член на Управителния съвет на клуба.

Състезанието е част от подготовката на българските гимнастички за световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни. В програмата са включени пет спорта - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Посланици на Игрите са двама от най-обичаните и популярни български спортисти - Григор Димитров и Карлос Насар.

