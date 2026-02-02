Училищни психолози предлагат „час по емпатия“ за ограничаване на детската агресия

Училищни психолози от Русе настояват за въвеждането на час по емпатия. В това виждат вариант за справяне с агресията между деца. Цяла година експерти от града са работили с над 200 ученици, за да видят проблема през техните очи.

Тормозът, който често не виждаме, е поводът експерти от Русе да обучат 200 педагози и 200 ученици от 5-и до 7-и клас как да се справят с детското насилие. Използвани са практики на специалисти от Германия. А в ролята на медиатори са активни ученици, които помагат на своите връстници да овладеят пристъпите на агресия.

Най-трудна за специалистите се оказва работата с родителите, особено в малките населени места. Ако в учебната програма залегнат часове по емпатия, както е в Дания, децата под заплаха ще са по-малко, смятат специалистите.