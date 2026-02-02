Първи работен ден с разплащане само в евро

Българският лев официално излезе от обращение и гражданите вече се разплащат единствено с евро. Проверка по хипермаркетите показва, че няма опашки, както и клиенти, които искат да платят в лева.

След голямото натоварване в първите дни на новата година, от средата на януари веригите не са срещали затруднения с евроналичностите. Хората също са поизчистили левовете и вече плащат всичко в евро.

От Комисията за защита на потребителите съобщиха, че заради сигнали от цялата страна за завишение на цените се проверяват както магазини, така и автомивки, вендинг машини и съоръжения.