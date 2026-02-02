Венцеслав Стефанов: Убеден съм, че този полусезон ще бъдем по-силни

Венцеслав Стефанов е оптимист за бъдещето на Славия. Президентът на „белите“ е убеден, че през втория полусезон отборът ще бъде доста по-силен в Първа лига.

Босът на столичния тим даде пресконференция преди подновяването на шампионата, споделяйки очакванията си за пролетния дял.

"Оптимист съм, но отборите от първата петица в класирането са по-добре обезпечени финансово от нас. Футболът е само една игра. Ако успееш да преодолееш противниците, всичко може да се постигне. Подготовката ни в Турция много ми хареса. Момчетата се готвеха много старателно. Убеден съм, че този полусезон ще бъдем доста по-силни. Липсата на точки в самото начало на първенството ни се отрази зле. Важно е как ще завършим в края. Всички момчета са мобилизирани и вярват във възможностите си. Радвам се, че някои от нашите деца намериха място в националния отбор. Видях сериозен възход в националния тим в последните два мача, защото дадоха шанс на млади играчи. Сигурен съм, че в бъдеще ще има и други, които ще вдигнат своята класа и ще помогнат на България.“

Той се върна и на отношенията си с Илиян Филипов. През октомври финансовият благодетел на Ботев Пловдив заведе дело за клевета срещу боса на столичния тим.

"Г-н Филипов ме съди за обида за 20 000 лева. Не се притеснявам. Съди ме в Пловдив. Ако твърди, че е честен, нека двамата да се явим на детектор на лъжата. Нека там се види кой е прав и кой е крив. Ако искате може да присъствате и вие - да каже дали е съгласен. Няма смисъл да разговаряме. Вярвам сто процента на човека, който дойде и ми каза. Обясних всичко на полицията, направиха проверка. Оказа се, че момчето казва истината.“

Президентът на „белите“ коментира и трансферните слухове спрямо играчите им, както и преминаването на Исак Соле в посока ЦСКА.

„Исак Соле беше продаден още миналата година. С турския клуб се случиха някои неща. Соле се върна контузен при нас. Възстановихме го, но не пожела да подпише нов договор. Ако сега не го бяхме продали, щеше да си тръгне свободен след няколко месеца. Разполагаме с много футболисти. Разчитаме много на младите. Ако Кристиян Балов бъде продаден, трябва да бъде продаден в сериозен клуб за много пари. Има интерес към него и към Кристиян Стоянов.“

„Лудогорец винаги има възможности и футболисти. Разградчани са едни от фаворитите. Левски е на гребена на вълната. Ако запази този аванс преди мачовете от финалната четворка, може и да успее. Лудогорец изразходва много усилия в евротурнирите. Това е шансът за Левски. ЦСКА 1948 е скритият фаворит. Имат отбор и треньор, след като са в челото на класирането", завърши Стефанов.