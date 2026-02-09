БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Послания от Супербоул: За първи път изпълнение само на испански език

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пуерториканската звезда Bad Bunny влезе в историята като първия изпълнител, направил представление в полувремето на Супербоул само на испански език.

Само преди седмица на церемонията по връчването на наградите "Грами", където той спечели приз за цялостен албум, певецът разкритикува политиката на Доналд Тръмп срещу мигрантите.

Сега обаче, посланието на Bad Bunny беше за единство на американското общество. Но президентът на САЩ определи представлението като "абсолютно ужасно". В 14-минутното изпълнение на Bad Bunny към него се присъединиха Лейди Гага и Рики Мартин.

#Доналд Тръмп #Супербол #мигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
2
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
3
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог Неделчо Стойчев
4
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: САЩ и Канада

Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари
Чете се за: 01:02 мин.
Среща на борда за мир в Газа Среща на борда за мир в Газа
Чете се за: 01:05 мин.
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените линии" на Техеран остават След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените линии" на Техеран остават
Чете се за: 04:50 мин.
Възможно ли е мирно лято в Украйна? Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Ключова политическа седмица: В очакване на нов служебен премиер Ключова политическа седмица: В очакване на нов служебен премиер
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След бронзовия медал от Олимпиадата: Тервел Замфиров се прибира на родна земя След бронзовия медал от Олимпиадата: Тервел Замфиров се прибира на родна земя
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Започва изплащането на пенсиите за февруари
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поредно свлачище в Кресненското дефиле – какви мерки ще бъдат...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Войната в Украйна: Дипломация, въздушни удари и тежки сражения на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Валежи от дъжд в понеделник, на места и от сняг
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ