Послания от Супербоул: За първи път изпълнение само на испански език

Пуерториканската звезда Bad Bunny влезе в историята като първия изпълнител, направил представление в полувремето на Супербоул само на испански език.

Само преди седмица на церемонията по връчването на наградите "Грами", където той спечели приз за цялостен албум, певецът разкритикува политиката на Доналд Тръмп срещу мигрантите.

Сега обаче, посланието на Bad Bunny беше за единство на американското общество. Но президентът на САЩ определи представлението като "абсолютно ужасно". В 14-минутното изпълнение на Bad Bunny към него се присъединиха Лейди Гага и Рики Мартин.