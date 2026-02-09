Владимир Зографски ще търси добро класиране и в Милано/Кортина

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски ще започва днес, 9-и февруари участието си в 25-ите Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина. 14-ият от Игрите в Пьонгчанг през 2018-а г. се включва в състезанието на малката шанца в Предацо. Първият кръг от надпреварата е насрочен за 20:00 часа българско време, а финалите стартират в 21:12 и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3 и ТУК.

32-годишният самоковец, който е на четвърти поредни Зимни игри, направи вече първа официална тренировка на шанцата. В трите си опита той записа 99 метра (13-о място), 94.5 метра (28-о място) и 97 метра (8-о място). В първия скок най-добър бе австриецът Щефан Крафт, във втория – Феликс Хофман (Германия), а в третия с най-добър опит се отчете Кристофер Ериксен Сундал (Норвегия). В тренировката не скачаха основният фаворит за златото Домен Превц от Словения, както и сънародниците му Анже Ланишек и Тими Зайц.

Зографски записа стабилни опити и по време на втората официална олимпийска тренировка на малката шанца в Предацо. Самоковецът се приземи на 102.5 метра при най-дългия си втори опит. Той постигна този резултат от 16-а стартова позиция и след втория скок беше на девето място със 75.6 точки. Третият му опит беше също от 16-а стартова позиция - в него той скочи 102 м и получи 82.4 точки, което му отреди шесто място. Най-добър при третите опити беше представителят на Норвегия Мариус Линдвик - 89.2 точки след опит от 105.5 метра.

Зографски се представя много солидно от началото на сезона в Световната купа, като до момента има четири завършека в топ 10 – 4-и в Рука, Финландия, 6-и във Висла, Полша, 8-и във Вилинген, Германия (където има и едно 11-о място), както и 9-а позиция във Фалун, Швеция. Тези силни резултати му отреждат 13-о място в генералното класиране с 344 точки и надежда за добро класиране и в Милано/Кортина.

Българинът ще скача и в състезанието на голямата шанца. То е насрочено за неделя, 14 февруари – първи кръг от 19:45 часа българско време, а финалите от 20:57 часа и също ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3 и ТУК.