Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже

Поредица от експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже, намерени в кемпер във Врачанския балкан. Огледът на мястото продължава и в този момент. Извършва се и аутопсията на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.

Това, което знаем, отново по неофициална информация, е че кемперът не е стигнал до тази местност по пътя през Челопек, поне това показва прегледа на охранителни камери, които има на територията на селото. Проверява се дали не е пристигнал по път, който е през Вършец и Берковица насам, което е един доста по-труден начин да се стигне до тази местност.

Това, което също неофициално научаваме, е че в тъмната част на изминалата нощ кемперът вече е изведен от мястото, на което е бил и се намира на съхранение под полицейска охрана. Също неофициално, всички проектили и гилзи се намират вътре в самия кемпер. Предстои да им бъде направена балистична експертиза, както и на намереното оръжие, за да се установи с кое точно оръжие е извършена стрелбата, от която тримата загинали в кемпера са намерени вчера.

Действията по разследването от случая с намирането на трите тела в хижа "Петрохан" до момента, в който бяха намерени и на телата на тримата издирвани вчера, предизвикаха и критики към работата на разследващите и към подаването на информация на обществото.

Бойко Найденов - бивш директор на Националната следствена служба: "Бяха отнети три живота, след това още три. Ние не знаем второто убийство или самоубийство кога е станало. Но времето за настъпване на смъртта е изключително важно и това ще се установи, но обвиняеми няма да има. Няма да има и съд, т.е. всичко ще остане в рамките на разследването и това, което накрая ще постанови някой прокурор."

Емануил Йорданов - бивш министър на вътрешните работи: "Страното обаче е това, че никой не вижда който и да е от ръководството на МВР – партизани ли са станали, какво е положението с тях… А именно в този момент трябва човек от най-високо ниво на ръководството да се появи и да обясни на обществото това, което може да се каже. Става въпрос за хижа, която се намира на отдалечено място, труднодостъпно. Не мога да разбера как никой не се е заинтересувал, тук говорим не само за МВР, но и за общински власти, за други държавни органи, които имат контролни функции. Би трябвало да се заинтересуват какво се случва там, кой какво прави и защо го прави. Разнасят се твърдения за трафик на хора, за трафик на наркотици. Ами, ако има такова нещо, защо никой не е заловен там…"

Коя от всичките версии ще се окаже водеща – дали за тройно самоубийство, дали за двойно убийство, последвало след него самоубийство тук в района на Врачанския балкан се надяваме, че ще разберем най-малкото след като останат ясни резултатите от аутопсията. Очакваме по-късно и повече информация от разследването.

