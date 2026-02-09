Куба е изправена пред остър недостиг на гориво, след като САЩ наложиха тарифи на страните, които доставят петрол, и спряха износа от Венецуела.

Правителството в Хавана въведе извънредни мерки, включващи съкращаване на учебните дни и работното време на държавните служби, намаляване на честотата на влаковете и ограничаване на горивото за авиокомпаниите.

Наличните количества гориво ще се ползват приоритетно за ключови сектори като здравеопазване, образование, земеделие, вода и отбрана. Покупките на бензиностанциите ще бъдат ограничени до 20 литра на човек.