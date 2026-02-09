Изложба на чилийския художник Гийермо Лорка предизвика фурор в София

Чилийският художник Гийермо Лорка предизвиква фурор в Националната художествена галерия в София. От няколко седмици пред галерията ежедневно има дълга опашка от посетители, които искат да разгледат впечатляващите произведения.

Беше организиран и тур за деца, който ги отведе в света на сънищата и мистиката в изложбата „Отвъд магичното“.

Гийермо Лорка е най-търсеният съвременен чилийски художник, който вече завладява и Америка, и Европа. Той представя един мистериозен свят, пълен с загадки и провокации. Основни сюжети на картините са двойствеността и уязвимостта на човешката природа.

Можете да видите изложбата в Националната галерия до 15 февруари.