Задържаха нападателя на възрастен мъж във Варна

86-годишен мъж от Варна е в критично състояние, след като снощи беше нападнат с нож в Морската градина. Пострадалият е в реанимация, с множество прободни рани и с опасност за живота. За престъплението вече има задържан.

Нападнатият Васил Тепеделенев е известен във Варна с активния си начин на живот. Плува всеки ден в морето, независимо от сезона. Снощи се прибирал от тренировка по обичайния си маршрут през Морската градина, когато бил нападнат. Въпреки че е прободен многократно с нож, успял да потърси помощ като се обадил на сина си. Първи на мястото пристигнали внуците му.

Сава Тепеделенев, внук: "Половината му лице беше в кръв, половината му тяло беше в кръв, дрехите му бяха окървавени." Васил Тепеделенев, внук: "Тук няколко намушквания, тук отдолу, имаше разрезни прободни рани, но нараняванията са много повече."

Пострадалият разказал, че е виждал нападателя си край морето. Обяснил, че всичко започнало без причина.

Васил Тепеделенев, внук: "Направо е започнал да го бие и да го ръга с ножа. Питал го е дай пари, нещо такова, но не му е взел никакви пари, той не е имал нито документи, нито пари. Ритал го е, блъскал го е и го е ръгал с ножа и просто е заминал."

От Варненската окръжна прокуратура заявиха, че има заподозрян по случая. Води се досъдебно производство за опит за убийство.

Красимир Конов, Окръжна прокуратура на Варна: "Няма документирани психически отклонения. Ако заподозреният е извършителят, мога да кажа, че доскоро той е изтърпявал наказание лишаване от свобода."

По тялото на жертвата има 7 прободни рани. Мъжът е в реанимация след 6-часова операция.