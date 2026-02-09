Линдзи Вон - стартов номер 13, 13 секунди на пистата, 13-ата контузия

13-ти стартов номер, 13 секунди на пистата, 13-та контузия. Вместо в приказен край на легендарната й кариера, участието на Линдзи Вон на Олимпийските игри, завърши с изправящ косите инцидент. Сякаш, още веднъж да ни напомни, колко безмилостен и суров е ски спортът, най-вече в скоростните дисциплини.

Само 10 дни преди спускането си на Игрите, Вон претърпя зловещо падане и в Кран Монтана, което коства скъсана предна кръстна връзка на американката. Тежка травма, която би спряла всеки атлет, но не и Вон. На 41 с грандиозните успехи зад гърба си, великата скиорка не отиде на Игрите за още слава, а както самата тя го формулира "Не мога да гарантирам резултати, но ще дам най-доброто от себе си."

Или казано другояче, да докаже на самата себе си, че въпреки възрастта и контузиите, все още нейното тяло е в познатата си версия, благодарение на което близо 2 десетилетия жънеше успехи по пистите. В случая има и сантиментален за американката мотив. Именно на пистата" Олимпия де ла Тофане", Вон се качва и на първия си подиум в кариерата.

Самият инцидент вчера бе ужасяващ. Писъците на Вон, които се чуха и в телевизионното предаване на състезанието, биха смразили кръвта и на най-коравосърдечния човек. Един много лек, почти незабележим, но достатъчно неприятен контакт с една от вратите я извади от равновесие и я приземи на трасето с тежки последствия.

Състезанието бе временно спряно, за да могат медиците да я стабилизират и качат на хеликоптер, който да я откара в болницата в Тревизо.

Кошмарът, който се повтаря за втори път в рамките на 10 дни, сега приключи с операция и счупен крак. Екипът на хеликоптера, който транспортира Вон, даде повече подробности за акцията.

"Беше доста трудна задача, защото трябваше да останем много високо. Лебедката беше дълга. Така, че наистина имахме добро сътрудничество между пилота, мен като оператор и техникът, който закачи куката на лебедката, защото всичко беше въпрос на координиране на движение и позиционирането на хеликоптера, за да се достигне целта по най-добрия и най-точен възможен начин. Тя беше поставена на носилка, която може да се движи с лебедката и покрита с плат, защото по време на спасяването и след това, по време на пътуването с хеликоптера, пациентите рискуват да бъдат изложени на силни ветрове. Така, че тя бе напълно покрита, включително и лицето, и защото студеният въздух е особено наудобен за тези, които са под въздушния поток", обясни Анализа Рафин - оператор на лебедката.

След падането, ски легенди и специалисти бяха поляризирани в мненията си, трябвало ли е Вон да участва с оглед на обстоятелствата.

"Тя има толкова много сила и желание да спечели, да вземе медал. Изглежда обаче се оказа обратното. Тя не трябваше да се състезава в Кран Монтана. След последната й победа, трябваше да дойде тук в края на януари и да тренира. Но за един спортист не е лесно да реши подобно нещо. Когато се чувстваш в добра форма, искаш да продължаваш да печелиш. Едно състезание води и до друго", коментира Алберто Томба.

"Мисля, че беше грешка на състезателката, както се случва през повечето време. Трасето, може би, беше неравно или е състезание за олимпийски медали, така, че спускането трябва да е предизвикателно и повечето атлети се справиха наистина добре. Така, че ако от време на време има някои грешки, това се случва в нашия спорт. И, за съжаление, се случи с Линдзи Вон и Канде Морено. Имаме две атлетки, които, за съжаление, бяха контузени днес", заяви Петер Гердол.

