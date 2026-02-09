С 500 евро на квадратен метър са поскъпнали цените на имотите в София

С 500 евро на квадрат са се увеличили цените на имотите в София само за година. Това показват данните на една от най-големите агенции за продажба на имоти у нас. С 20% са поскъпнали жилищата в големите градове през последното тримесечие на 2025-та.

Затишието в пазара на имоти покрай приемането на еврото вече е в историята.

Полина Стойкова, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти: "Виждаме връщане на пазара към нормални темпове, които да се трайни в новата година в еврото. Януари беше добра активността на фона на очакваното затишие, което имахме, но пазара вече е абсолютно готов и функционра в условията на евро."

И макар българинът да предпочита да живее в собствено жилище, сметките показват, че наемът е по-изгоден от заема.

Стойне Василев, финансов консултант: "Последните две-три години финансите и изобщо анализите показват, че е по-добре да живеем под наем. Моите наблюдения показват, че има райони, в които разликата между наема, който ще платим и вноската по кредитите стига между 50% и 100%. Т.е. ако имаме наем, който е 500 евро, някога път вноската стига до 1000 евро."

Причината - сериозният скок в цените на имотите. Поскъпването на наемите също е факт, но не толкова значим. При намерение за покупка на имот, експертите съветват да имаме поне 20% самоучастие, да възнамеряваме да живеем в жилището поне 10 години и да не теглим кредит за максималния срок.

Полина Стойкова, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти: "Все още имаме отлични условия по-жилищните кредити - лихвите остават ниски, банките вече обявиха своите условия в евро и няма съществени изменения в условията по кредитиране." Стойне Василев, финансов консултант: "Дългосрочно аз мисля, че цените на имоците в големите градове и столицата, особено ще вървят нагоре най-малкото заради инфлацията и свързани с нея ефекти."

Докога обаче ще продължи поскъпването - отговорът засега е неясен.