ИЗВЕСТИЯ

Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

С 500 евро на квадратен метър са поскъпнали цените на имотите в София

Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Сметките показват, че наемът е по-изгоден от заема

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С 500 евро на квадрат са се увеличили цените на имотите в София само за година. Това показват данните на една от най-големите агенции за продажба на имоти у нас. С 20% са поскъпнали жилищата в големите градове през последното тримесечие на 2025-та.

Затишието в пазара на имоти покрай приемането на еврото вече е в историята.

Полина Стойкова, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти: "Виждаме връщане на пазара към нормални темпове, които да се трайни в новата година в еврото. Януари беше добра активността на фона на очакваното затишие, което имахме, но пазара вече е абсолютно готов и функционра в условията на евро."

И макар българинът да предпочита да живее в собствено жилище, сметките показват, че наемът е по-изгоден от заема.

Стойне Василев, финансов консултант: "Последните две-три години финансите и изобщо анализите показват, че е по-добре да живеем под наем. Моите наблюдения показват, че има райони, в които разликата между наема, който ще платим и вноската по кредитите стига между 50% и 100%. Т.е. ако имаме наем, който е 500 евро, някога път вноската стига до 1000 евро."

Причината - сериозният скок в цените на имотите. Поскъпването на наемите също е факт, но не толкова значим. При намерение за покупка на имот, експертите съветват да имаме поне 20% самоучастие, да възнамеряваме да живеем в жилището поне 10 години и да не теглим кредит за максималния срок.

Полина Стойкова, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти: "Все още имаме отлични условия по-жилищните кредити - лихвите остават ниски, банките вече обявиха своите условия в евро и няма съществени изменения в условията по кредитиране."

Стойне Василев, финансов консултант: "Дългосрочно аз мисля, че цените на имоците в големите градове и столицата, особено ще вървят нагоре най-малкото заради инфлацията и свързани с нея ефекти."

Докога обаче ще продължи поскъпването - отговорът засега е неясен.

