Защо се чупят олимпийските медали - започва разследване

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
По света
Независимо дали са златни, сребърни или бронзови - едно е общото между медалите от Олимпийските игри Милано Кортина - всички те се чупят лесно. Дори бронзовият медал на Тервел Замфиров беше на път да се счупи, след като падна от връзката му. Организаторите на игрите започнаха разследване защо се чупят най-скъпите в историята медали, заради високата стойност на златото и среброто.

Брийзи Джонсън, олимпийски шампион по ски: "Тежък и е счупен, скачах от вълнение и се скъса!"

Първа за проблема сигнализира олмпийската шампионка по ски Брийзи Джонсън. И тя не е единствената - биатлонистът от Германия Юстус Стрелов намира бронзовия си медал счупен на пода слеД празненство с отбора. Сребърното отличие на шведската състезателка по ски бягане Еба Андерсон също е счупено на две. Наясно сме с проблема, обявиха организаторите.

Андреа Франчизи: "Ще обърнем особено внимание на медалите и очевидно те трябва да са перфектни, това е един от най-важните моменти за атлетите."

От Олимпиадата в Париж през юли 2024 г. цените на златото и среброто се увеличиха съответно със 107 и 200%. Така един златен медал в Милано Кортина е на стойност два пъти по-висока - 2300 долара, сребърният е три пъти по-скъп от този на Игрите в Париж - 1400 долара.

#счупени медали #Милано Кортина #Олимпийски игри

