"Климатът - горещата истина": Защо мъжете имат по-висок въглероден отпечатък?

Мъжете или жените имат по-висок въглероден отпечатък? Всъщност всичко зависи от предпочитаната храна и начина на транспорт. А защо в тази класация телешкото е на първо място по опасност за планетата, разказваме в рубриката ни "Климатът - горещата истина".

"Ще приготвяме един телешки стек в много масло, за да остане вътре розов, прекрасен и сочен, ще е подкрепен с глазирани и леко карамелизирани моркови и крем от целина. Да започваме."

Освен тънкостите при приготвянето на телешкото, Росен Митков ни разкрива и защо то е първенец в негативната класация.

Росен Митков, кулинарен водещ: "Телешкото отделя най-много въглеродни емисии откъм производство, защото веднъж площта, засята с житни култури за отглеждането на говедата в световен мащаб е някъде около една четвърт от обработваемата земя. При храносмилането преживните животни отделят парников газ, наречен метан. Който метан е в пъти по-вреден, отколкото въглеродният диоксид, поне 10 пъти по-вреден."

Въглеродният отпечатък е всъщност общото количество парникови газове, отделяни от човека и индустрията. Между 16 и 26% повече парникови газове се падат на мъжете, в сравнение с жените. До тези изводи д-р Зорница Спасова стига, докато разработва темата за климатичните промени и здравето на мъжете.

Зорница Спасова, Национален център по обществено здраве и анализи: "Повече емисии отделят мъжете заради консумацията на месо и заради употребата на транспорта. Като например в Швеция е установена 16% разлика, най-вече заради повечето пътувания, по-мобилни са мъжете. За България може и по-висок да е процентът на емисиите от мъжете. Мъжете по-често шофират сами, на по-дълги разстояния, в повече транспортни професии са заети мъже."

Навиците на мъже и жени са в основата на проучването на Зорница Спасова.

Зорница Спасова, Национален център по обществено здраве и анализи: "В България средно един мъж изминава между 12 и 18 000 километра, а една жена - между 7 и 10 000 километра." Росен Митков, кулинарен водещ: "Както се казва - от келешлък и от чувство за надменност да се качим на автомобила, защото не можем да си хванем метрото - това не го разбирам."

И още - производството на храните в световен мащаб е отговорно за една трета от парниковите газове.

Зорница Спасова, Национален център по обществено здраве и анализи: "Сравнено е, че една пържола е равна на цял козметичен шкаф, който включва парфюм, три червила, един крем." Росен Митков, кулинарен водещ: "Мога да визирам гулаш в австрийско-немската кухня, телешки кебап в българската кухня, мусаката да речем."

Но не е само това. Последните данни сочат, че средно един европеец изхвърля по 130 килограма храна.

Росен Митков, кулинарен водещ: "Oсобено по празниците презапасяваме се, след което месото стои седмица-две, разваля се и го изхвърляме. Но ние вече сме го купили, то е произведено, а да се произведе, това коства огромен ресурс." Зорница Спасова, Национален център по обществено здраве и анализи: "Ние имаме много малък въглероден бюджет, който е останал, така да се каже, като депозит, при който да не се надвиши максимално допустимото увеличение от градус и половина, определен по Парижкото споразумение."

На десетата минута телешкият стек е готов.