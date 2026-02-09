Показаха уникални експонати в музея на Христо Стоичков

По повод 60 годишния юбилей на Христо Стоичков в неговия музей бяха представени нови и непоказани до сега експонати. Анонсиран бе и мащабен футболен турнир, който ще носи неговото име.



Сред интересните експонати е войнишката шапка от казармата на Стоичков, фланелка от участието му в младежкия национален отбор на тогава Народна република България с нетипичния за него номер 6.

Представена бе и наградата „Еми“, която Камата получава за работата си като журналист. Фланелка от Барселона, но не футболна, а колоездачна, носена именно от Христо Стоичков.

Множество непоказани снимки от личния живот на футболната ни легенда, правени от негови фенове в Испания.

Анонсиран бе огромен футболен турнир за „60 години Христос Стоичков“, който ще се проведе в 8 града на България. А победителят от него ще гледа мач на Барселона на живо на обновения стадион „Камп Ноу“.

Подробности вижте във видеото!