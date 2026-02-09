Жан Рено пред БНТ: Актьорът разказа за новата си книга

Жан Рено със специално интервю за предаването "100% будни" по БНТ. Актьорът се готви за моноспектакъла си "Двугърба камила", който ще представи в Япония. Какво разказа той и за другата си роля - на писател... и за книгата си "Ема", издадена и на български.

"Историята ми хрумна преди много време, когато бяхме на почивка с жена ми в Бретан. Тя ми каза за една масажистка , каза тгрябва да отидеш да опиташ масажите й, тя е фантастична. Отидох и магията на ръцете й отключи потока на историята. Романът се роди под ръцете на една истинска масажистка и реших - ще разкажа една любовна история, защото за мен тя преди вскичко е такава.

"През април ще излезе втората част на Ема. Наистина ли?

да историят апродължава. Надявам се читателите да я оценят и да може да я просдължим- Очевидно Ема не е същата Тя трябва да реши как да продължи. И ако на читателите им е интересно ще продължа да им разказвам за магията на ръцете.

"Исках да разкажа за работата й върху това да владее силата, за еволюцията на нейното вътрешно аз във връзка с тази скила. Когато разбаете че притежавате нещо подобно решанавет дали ще го използвате честно и за доброо на другите. Или ще станете лош човек и ще я употребите за да съборите другите в мрака.

"Дали вашата сила е да сте актьор или писател

О, не Моята сила е в общуването. Актьри или писател няма отражение в моет о днес. Това, което ме придвижи когато бях млад беше умението ми да общувам и аз не съм го използвал да доминирам. Това е моята сила."

Автор: Лили Илиева