Владимир Зографски: Скокът ми беше слаб, това е единственият проблем

Представителят ни в ски сковете Владимир Зографски завърши на 32-а позиция на олимпийския турнир на малката шанца в Предацо. 32-годишният състезател се приземи на 98.0 метра, за което получи 121.5 точки и остана на точка от място сред първите 30, които продължават във вторите скокове.

„Сезонът вървеше доста добре, записах доста силни резултати. Сега резултатът в тренировката, след това два такива слаби скока, няма как нещата да се променят от вчера за днес. Да изляза от форма. Мисля, че вероятно всичко е психологически. Имах изключително голямо желание да направя силен резултат и това ми изигра лоша роля“, каза Зографски в интервю за БНТ.

Той коментира и условията от вчерашните тренировъчни скокове и днешните, вече състезателни.

„Днес условията са много по-благоприятни, отколкото бяха вчера. Така че няма какво да ги коментирам условията, просто аз не си свърших работата. Скокът ми беше слаб. Това е единственият проблем“, каза Зографски.

Спортистът изрази надежди, че ще успее да си вземе поука от днешния скок и да се представи по-добре на голямата шанца след няколко дни.

„Надявам се, че днешният скок ще ми послужи като поука за голямата шанца, недопустимо е да се допускат такива грешки“, завърши Зографски.

