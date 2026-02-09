БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валежите от дъжд продължават

У нас
През нощта сняг ще продължи да превалява в западната половина от страната и в североизточните части, а по Южното Черноморие ще вали дъжд. В Дунавската равнина и в Горнотракийската низина ще бъде мъгливо.

Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София – минус 2°, само по Черноморието и в крайните югозападни райони ще достигат около 5 °.Максималните ще бъдат предимно между 2° и 7°, в София – около 3°, по Черноморието около 6 - 7°.

Почти през целия ден утре, в северозападните и в планинските райони ще вали сняг. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоизток.

Облачно ще е и по Черноморието. До около обяд над южното крайбрежие ще превалява дъжд. Вятърът ще е временно силен от изток.

И в планините утре се очаква облачно време, в масивите от западната половина от страната с превалявания от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад.

Под влиянието на дълбок атлантически циклон, над цялата западна част от Европа, ще бъде с валежи от дъжд, значителни – в много райони от – Франция, Португалия и Испания.

Над централноевропейските страни облачността ще е значителна, слаби валежи от дъжд и сняг ще има на отделни места в Полша, Чехия, Словакия и Унгария. И над Апенинския полуостров ще е облачно, на много места с краткотрайни валежи от дъжд.

На Балканския полуостров ще бъде със слаби валежи от сняг, в северозападните райони, по адриатическото и егейското крайбрежие – от дъжд.

У нас в сряда се очакват по-значителни разкъсвания на облачността, а дъжд ще превали само на отделни места и то слабо. Сутринта температурите ще са малко под нулата, но дневните ще се повишават с - 3°.

В четвъртък и петък ще се задържи облачно, в равнините – и мъгливо. Тогава ще вали на много места в цялата страна, значителни ще са количествата в Южна България, но ще бъде и необичайно топло за средата на февруари.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и отново ще започнат валежи, но вече само от дъжд.

#прогноза за времето #новини в Метрото

