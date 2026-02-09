Напрежението САЩ-Иран: Техеран може да разреди уран срещу отмяна на санкции

Иран може да се съгласи да разреди най-високообогатения си уран в замяна на отмяна на всички финансови санкции, заяви ръководителят на атомната агенция на страната.

Това е една от най-директните индикации досега за позицията на Ислямската република в преговорите с Вашингтон.

Американски и ирански дипломати проведоха непреки преговори в Оман миналата седмица. Иранският президент заяви, че "този нов нов кръг от ядрени преговори е подходяща възможност за справедливо и балансирано разрешаване" на въпроса за ядрената програма на Техеран.