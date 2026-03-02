Николай Младенов: Департаментът по икономика и туризъм на Дубай и Абу Даби със заповед да не се гонят туристи

Департаментът по икономика и туризъм на Дубай издаде официална директива към всички хотели: никакви гости да не бъдат изгонвани.



Това написа във Фейсбук върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов. По думите му Обединените арабски емирства поемат всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници. Вече са подпомогнати над 20 хиляди души, поставени в хотели с пълно обслужване.



Ако имате близки или приятели, блокирани в Дубай или Абу Даби, кажете им да се свържат директно с хотела си или с авиокомпанията, призовава още Младенов.