Николай Младенов: Департаментът по икономика и туризъм на Дубай и Абу Даби със заповед да не се гонят туристи

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
До момента са подпомогнати над 20 000 души

Департаментът по икономика и туризъм на Дубай издаде официална директива към всички хотели: никакви гости да не бъдат изгонвани.

Това написа във Фейсбук върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов. По думите му Обединените арабски емирства поемат всички разходи за настаняване, храна, напитки и дори помощ за презаписване на полети за всички засегнати и блокирани пътници. Вече са подпомогнати над 20 хиляди души, поставени в хотели с пълно обслужване.

Ако имате близки или приятели, блокирани в Дубай или Абу Даби, кажете им да се свържат директно с хотела си или с авиокомпанията, призовава още Младенов.

#помощ #хотели #туристи #Николай Младенов #Абу Даби #Дубай

