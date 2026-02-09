БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Готова е да свидетелства, само ако предварително получи помилване от президента Доналд Тръмп

Гилейн Максуел отказа да свидетелства пред Конгреса
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Съучастничката на Джефри Епстийн Гилейн Максуел отказа да отговаря на въпроси на комисия на Конгреса на САЩ. Тя се позова на законното си право да не се самоуличава.

Максуел изтърпява 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Тя е е единственият човек, осъден за престъпление във връзка със скандалния финансист.

Бившата британска светска личност е готова да свидетелства, само ако предварително получи помилване от президента Доналд Тръмп.

