Гилейн Максуел отказа да свидетелства пред Конгреса

Съучастничката на Джефри Епстийн Гилейн Максуел отказа да отговаря на въпроси на комисия на Конгреса на САЩ. Тя се позова на законното си право да не се самоуличава.

Максуел изтърпява 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Тя е е единственият човек, осъден за престъпление във връзка със скандалния финансист.

Бившата британска светска личност е готова да свидетелства, само ако предварително получи помилване от президента Доналд Тръмп.